В Бугульме произошёл сход с рельсов локомотива и вагонов с мазутом

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Республика
15 октября 2024  10:21

Камская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента с локомотивом и вагоном на станции Бугульма.

По предварительной информации, 15 октября 2024 года в утренние часы на железнодорожном пути общего пользования на станции Бугульма Куйбышевской железной дороги во время маневровых работ произошло сход локомотива и трех вагонов-цистерн с мазутом. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Опрокидывания подвижного состава и разлива нефтепродуктов не зафиксировано. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Восстановительные работы уже начаты, и задержек в движении поездов не наблюдается. Камская транспортная прокуратура обращает внимание на соблюдение законодательства, касающегося безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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