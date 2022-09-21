В Бугульме задержали курьера, который помог мошенникам обмануть пенсионеров на 1,6 млн рублей

В Бугульме два пенсионера стали жертвами мошенников. Им звонили и сообщали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП, поэтому пенсионерам нужно перевести деньги, чтобы уладить вопрос с правоохранительными органами и пострадавшими. В общей сложности пожилые люди лишились одного млн 640 тыс. рублей.

Деньги пенсионеры передавали через курьера. Его и задержали в городе Туймазы, куда 21-летний житель Уфы приехал за очередным заказом. Позже полицейские выяснили, что молодой человек перечислял похищенные деньги подельникам на различные счета, оставляя себе заранее оговоренный процент.

Сейчас задержанный находится под обязательством о явке, а сотрудники полиции устанавливают всех лиц, причастных к этим преступлениям.