 В Бугульме задержали курьера, который помог мошенникам обмануть пенсионеров на 1,6 млн рублей
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В Бугульме задержали курьера, который помог мошенникам обмануть пенсионеров на 1,6 млн рублей

Сейчас задержанный находится под обязательством о явке, а полицейские устанавливают всех лиц, причастных к мошенничеству.

Республика
21 сентября 2022  10:47
Автор:
Ольга Ильина

В Бугульме два пенсионера стали жертвами мошенников. Им звонили и сообщали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП, поэтому пенсионерам нужно перевести деньги, чтобы уладить вопрос с правоохранительными органами и пострадавшими. В общей сложности пожилые люди лишились одного млн 640 тыс. рублей.

Деньги пенсионеры передавали через курьера. Его и задержали в городе Туймазы, куда 21-летний житель Уфы приехал за очередным заказом. Позже полицейские выяснили, что молодой человек перечислял похищенные деньги подельникам на различные счета, оставляя себе заранее оговоренный процент.

Сейчас задержанный находится под обязательством о явке, а сотрудники полиции устанавливают всех лиц, причастных к этим преступлениям.

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