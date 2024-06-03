В Бугульминском районе РТ произошло подтопление села

В селе Татарско-Дымского сельского поселения Бугульминского района произошло затопление из-за сильного ливня. На фото и видео, распространяемых в социальных сетях, видно, как грязные потоки воды разливаются по окраинам села.

Фото: © Telegram-канал Линара Закирова

Линар Закиров, глава Бугульминского района, сообщил в своих соцсетях: «К счастью, нет пострадавших или погибших. Жилые дома не пострадали, и социально значимые объекты продолжают работать в штатном режиме. Эвакуация населения и открытие убежищ не потребовались. Мы контролируем ситуацию!».