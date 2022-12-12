В бугульминском СИЗО №3 появились новые камеры для несовершеннолетних

В бугульминском следственном изоляторе № 3 провели капитальный ремонт в отдельном посту для содержания несовершеннолетних, включающий шесть камер, учебный класс, помещение воспитательной работы и отдельную душевую. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН РФ по РТ.

Помещения были оборудованы столом и скамьей, холодильником, кабельным телевидением, шкафом для продуктов и книжными полками, вешалкой для верхней одежды. Также в каждой камере есть огороженный санузел и горячая вода.

В настоящее время в СИЗО содержатся шесть несовершеннолетних осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Всего камеры вмещают 25 человек.

Итоги проведенного ремонта осмотрели Бугульминский городской прокурор Артем Кривоносов, замначальника УФСИН РФ по РТ Ильназ Фахреев и начальник СИЗО-3 Дмитрий Дулов.