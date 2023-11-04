В Буинске открыли родник

Фото: пресс-служба Буинского муниципального района

В Буинске в честь 15-летия мечети «Хажилар» состоялось открытие родника. Данное событие приурочено и ко Дню народного единства и в честь 15-летия мечети «Хажилар» в татарстанском городе состоялось торжественное открытие родника. Это была часть реализации проекта «Чишмә» По нему на территориях мечетей стояться колодцы, которые обеспечивают сельских жителей Татарстана бесплатной родниковой водой круглый год. Благоустройство родника в Буинске началось весной. Проект включал в себя строительство небольшого здания вокруг родника, бурение скважины, лабораторный анализы воды и установку фильтров.

Церемония прошла при участии главы Буинского района Раниса Камартдинова, основателя проекта «Чишмә» Ильяса Гимадова, имама-мухтасиба Буинского района Ильмира Хасанова, а также всех причастных к строительству родника.

Ильяс Гимадов заявил: «Символично, что официальное открытие состоялось 4 ноября — в День народного единства. Это проект объединяет нас всех. В строительстве родника принимали участие люди разного вероисповедная, люди разной национальности. Такие проекты нужны во благо нашего государства, жителей нашей республики. Такие проекты нас объединяют. Только когда мы едины, вместе наше государство будет сильным, наши дети, наше старшее поколение будут жить в хороших условиях и пользоваться теми благами, которые мы создаем».