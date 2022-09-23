 В Буинске разыскали отца, который задолжал по алиментам более 700 тыс. рублей
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В Буинске разыскали отца, который задолжал по алиментам более 700 тыс. рублей

Мужчине назначили арест в виде 10 суток.

Республика
23 сентября 2022  18:44
Автор:
Карина Кострулева

Судебные приставы Буинского, Апастовского и Кайбицкого районов разыскали отца, который с 2018 года скрывался от налогов. Об сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по РТ.

«Мужчина задолжал своим детям более 700 тыс. рублей и долгое время скрывался. Накануне стало известно, что должник записался через Госуслуги на получение паспорта. Об этом сообщили в службу судебных приставов сотрудники ОМВД по Апастовскому району», — рассказали в пресс-службе.

Должника нашли по установленному адресу и привлекли к административной ответственности. Потом мужчину доставили в суд. Ему назначали арест в виде 10 суток.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что по решению суда игрок немецкого «Байера» и бывший нападающий «Рубина» Сердар Азмун будет выплачивать алименты своей бывшей девушке Алие из Казани на содержание их общей дочери в размере 25% от доходов. Напомним, девушка подала в суд на Азмуна, чтобы взыскать с него 25% от дохода, осенью 2021 года. Позже футболист не явился на экспертизу по установлению отцовства, и дело вернули в суд.

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