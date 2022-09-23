В бюджет Татарстана дополнительно поступили 50 млрд рублей

Сегодня на заседании Госсовета республики в первом чтении принят закон о внесении изменений в республиканский закон о бюджете на 2022 год, а также плановый период 2023 и 2024 годов. Новый закон предусматривает увеличение доходов по итогам 2022 года на 50,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета региона.

«Экономика республики, несмотря на действующий санкционный режим, завершит финансовый год с исполнением всех принятых обязательств», — отметил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Помимо этого, по словам председателя, сейчас принимаются меры по налаживанию новых кооперационных связей, перестраиванию логистических цепочек, поиску новых рынков сбыта, импортозамещению.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что платные парковки в столице РТ за шесть месяцев 2022 года пополнили бюджет Казани на 105,6 млн рублей. Из общей суммы 58 млн рублей составила непосредственно оплата стоянки, еще 47,6 млн рублей составили штрафы. Полученные средства будут направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, расширение парковочного пространства и улучшение транспортного обслуживания жителей.