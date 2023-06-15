 В Челнах 40-летний водитель врезался в столб и скончался на месте
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В Челнах 40-летний водитель врезался в столб и скончался на месте

Авария произошла рано утром.

Республика
15 июня 2023  09:00
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня в 4:30 в Челнах на проспекте Вахитова произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают «Челнинские известия». 

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Lifan превысил скорость, не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в фонарный столб. 

Спасателям пришлось срезать крышу автомобиля, чтобы достать водителя. В результате аварии он скончался на месте.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Лениногорске 12-летний мальчик за рулем устроил погоню от автоинспекции и попал в ДТП. Несовершеннолетний водитель в результате погони с препятствиями был доставлен в БСМП Челнов.

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