В Челнах 680 семей готовятся к новоселью в новый соципотечный дом

Благодаря активному участию Госжилфонда при Раисе РТ в Набережных Челнах возводится новый микрорайон для участников программы социальной ипотеки. Четыре 17-этажных дома, строительство которых ведется при поддержке национального проекта «Жилье и городская среда», распахнут свои двери для 680 семей уже в ближайшее время.

Как отмечает пресс-служба фонда, общая площадь квартир в каждом доме составит 8,3 тыс. кв. метров. Квартиры будут сдаваться в чистовой отделке, оборудованные всем необходимым для комфортного проживания: сантехникой, электроплитами, счетчиками, датчиками пожарной сигнализации, а также автоматической системой удаленного считывания данных.

Строительство дома № 69-17 уже завершено и в настоящее время проходит комплексную проверку Госстройнадзора РТ. Сдача оставшихся домов (№ 69-18, 69-19 и 69-22) запланирована на 2024 год. На сегодняшний день их техническая готовность составляет 91,4 %, 74,5 % и 81 % соответственно.

Напомним, что в 2023 году Госжилфонд завершил в автограде строительство 63-го микрорайона, где с 2017 года было возведено 13 многоквартирных домов. Более 3 тысяч семей уже отметили новоселье в этом микрорайоне, для обеспечения которого инженерными сетями фонд прокладывал сети водо- и теплоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

В текущем году Госжилфонд планирует построить в Татарстане 56 домов на 3299 квартир общей площадью 161,7 тыс. кв. метров.