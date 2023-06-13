В Челнах абсолютный батыр Сабантуя получит автомобиль «Москвич»

В этом году на Сабантуе в Челнах абсолютному батыру в качестве приза подарят барана и автомобиль «Москвич». Об этом рассказал мэр города Наиль Магдеев.

«Неплохая машина, чтобы за нее бороться. Поэтому будет интересно для наших борцов, тем более что борцовская школа в Челнах сильная, у нее хорошие традиции», — заявил он.

Ранее «КВ» сообщали, что во время проведения Сабантуя в районах Татарстана пройдут проверки водителей. В районы республики направят наряд ДПС из числа сотрудников центрального аппарата для профилактики правонарушений.