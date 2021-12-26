 В Набережных Челнах изменится маршрут 13-го автобуса
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В Набережных Челнах изменится маршрут 13-го автобуса

По новому маршруту автобус будет ездить с 27 декабря.

Республика
26 декабря 2021  13:34
Автор:
Николай Лукоянов

В Набережных Челнах изменится движение автобуса 13-го маршрута. Теперь для доступности местным жителям он будет заезжать в 63-й и 65-й микрорайоны, сообщают «Челнинские известия».

По новому маршруту автобус будет ездить с 27 декабря. Автобус будет ехать с остановки «Кузнечный завод» по улице Моторной, далее по Залесному проспекту, потом через проспект Абдурахмана Абсалямова на улицу 40 лет Победы, а с него – на проспект Яшьлек. С проспекта автобус будет двигаться по старому маршруту.

Автобусы 13-маршрута ранее ездили через проспект Яшьлек.

 

 

 

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