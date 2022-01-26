 В Челнах ежедневно эвакуирует до 40 автомобилей, мешающих уборке снега
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В Челнах ежедневно эвакуирует до 40 автомобилей, мешающих уборке снега

Владельцам машин придется заплатить штраф за незаконную парковку и за услуги эвакуатора.

Республика
26 января 2022  18:30
Автор:
Николай Лукоянов

В Набережных Челнах ежедневно эвакуируют по 30-40 неправильно припаркованных автомобилей. Брошенные машины не только создают помехи для движения транспорта, но и мешают уборке снега, сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на городской исполком.

Владельцы авто должны будут оплатить штраф за незаконную парковку и услуги эвакуатора (3067,36 рублей). Один час пребывания авто на парковке стоит 62,20 рубля.

Местные жители поддержали инициативу властей по эвакуации автомомбилей в неположенных местах, и обратили внимание на улицу Академика Королева, проспект Автозаводской и улицу Усманова. На этих участках часто бросают автомобили и коммерческий транспорт.

 

 

 

 

 

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