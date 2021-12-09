В Челнах и Тукаевском районе с 2022 года повысится тариф на воду и водоотведение

Госкомитет РТ по тарифам согласовал новые расценки на воду и водоотведение на 2022 год для ООО «Челныводоканала». Цены повысятся с 1 июня 2022 года, сообщают «Челнинские известия».

Жители Челнов будут платить за питьевую воду на 68 копеек больше – тариф будет составлять 25,15 руб./куб.м, за водоотведение на 2,22 руб. больше – 19,14 руб./куб.м.

Повышение цен в госкомитете объясняют тем, что увеличились затраты на забор, подготовку и транспортировку воды, а также на очистку стоков. Выросли расходы и на оплату труда.

В нескольких сельских поселениях Тукаевского района – в Бетькинском, Биклянском, Иштеряковском, тарифы останутся на том уже уровне. В Круглопольском поселении тариф повысится на 1,6 рублей, а в Мелекесском – снизятся на 1,25 рубля.

Тариф на водоответедние для жителей Круглопольского поселения с 1 января 2022 снизится на 99 копеек.

Ранее сообщалось, что в Казани с июля 2022 года могут вырасти тарифы на воду.