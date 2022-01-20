 В Челнах ищут мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки
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В Челнах ищут мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки

Наводка рассылается по всем мессенджерам города.

Республика
20 января 2022  16:27
Автор:
Николай Лукоянов

В Набережных Челнах по всем мессенджерам дают наводку на подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки мужчину, сообщают «Челнинские известия».

Судя по ориентировке, мужчину зовут Ленар, ему 35 лет, проживает в 59-м комплексе. 

По информации от отдела полиции № 1 «Автозаводский», 24 декабря 2021 года мужчина усадил девочку в «Ладу Гранту», отвез в одну из квартир 63-но комплекса «Нового города", где надругался над ней.

Пока что в Следственном комитете РФ по РТ воздержались от более точных комментариев.

Ранее сообщалось, что в России педофилов-рецидивистов будут сажать на пожизненный срок. Депутаты единогласно проголосовали за принятый законопроект на пленарном заседании.

 

 

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В Челнах ищут мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки
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