В Челнах ищут мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки

В Набережных Челнах по всем мессенджерам дают наводку на подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки мужчину, сообщают «Челнинские известия».

Судя по ориентировке, мужчину зовут Ленар, ему 35 лет, проживает в 59-м комплексе.

По информации от отдела полиции № 1 «Автозаводский», 24 декабря 2021 года мужчина усадил девочку в «Ладу Гранту», отвез в одну из квартир 63-но комплекса «Нового города", где надругался над ней.

Пока что в Следственном комитете РФ по РТ воздержались от более точных комментариев.

Ранее сообщалось, что в России педофилов-рецидивистов будут сажать на пожизненный срок. Депутаты единогласно проголосовали за принятый законопроект на пленарном заседании.