В Челнах из-за нарушений закрыли стоматологическую клинику

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Республика
24 сентября 2024  12:41
Автор:
Эндже Гарафиева

В Набережных Челнах в ходе плановой выездной проверки специалисты территориального отдела Роспотребнадзора выявили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в стоматологии «Нур». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Обнаружилось, что в рентген-стоматологическом кабинете не проводились обязательные радиационный контроль и проверка электробезопасности. Кроме того, система видеонаблюдения и переговорное устройство, предназначенное для связи с пациентами во время рентгеновских исследований, оказались неисправными.

Проверка также выявила неправильное указание дозовых нагрузок для пациентов, а медицинские осмотры сотрудников, осуществляющих рентген-исследования, были проведены не в полном объеме. Персонал не прошел необходимое обучение по радиационной безопасности.

В результате данных нарушений на стоматологию составлены протоколы об административном правонарушении, а деятельность рентген-стоматологического аппарата приостановлена. Судом принято решение о запрете его работы сроком на 30 суток, и аппарат опечатан.

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