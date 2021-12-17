В Челнах кафе и рестораны не будут работать в новогоднюю ночь

В Набережных Челнах точки общепита – кафе и рестораны – будут закрыты в новогоднюю ночь. В то же время, все может изменится в зависимости от эпидемиологической ситуации в конце декабря. Об этом «Татар-информ» сообщил главный санитарный врач Автограда Ильгизар Бариев.

Пока прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом сложно, но все точки общепита Челнов уже получили предписания. В предновогодний период будут продолжаться контрольно-надзорные мероприятия, подчеркнул Бариев.

«Персонал обязательно должен быть вакцинирован или иметь медотводы, иметь запас средств защиты и антисептиков. Во всех кафе и ресторанах должны стоять обеззараживатели воздуха. Заполняемость зала — не более 70%. Расстояние между столами — не менее 1,5 метра», - отметил глава Роспотребнадзора Челнов.

Главный санитарный врач особо обозначил, что портить праздник себе и другим не стоит. Все ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса должны соблюдаться.