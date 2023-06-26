В Челнах капремонт в блоке «Г» инфекционной больницы планируют завершить к 1 сентября

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев оценил ход капитального ремонта в блоке «Г» инфекционной больницы. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда.

На объекте работает около 100 человек. Срок окончания работ запланирован на 1 сентября этого года.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью

Главный врач инфекционной больницы Ришат Нугманов рассказал, что все пациенты располагаются в уже отремонтированных корпусах, а в блоке «Г» ведутся работы по устройству фасада, внутренней отделке, инженерным коммуникациям, кирпичной кладке перегородок, кровельным работам, устройству фасада, отделочным работам и монтажу окон.

Магдеев подчеркнул, что проект прошел государственную экспертизу.

«Финансовые ресурсы выделены. Всё идет по плану», – добавил он.

Здание инфекционной больницы было построено в 1984 году и состоит из пяти корпусов. Ремонтные работы начались в 2018 году.