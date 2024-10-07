В Челнах команда мусоровоза искала обручальное кольцо среди 5 тонн мусора

В Набережных Челнах команде мусоровоза выпала непростая задача – им пришлось перебрать 5 тонн отходов в поисках случайно утерянного обручального кольца.

Женщина, выбрасывая мусор, заметила, что ее кольцо соскользнуло с пальца, и сразу же сообщила об этом диспетчеру.

В результате работники принялись за кропотливую работу, тщательно просматривая весь кузов мусоровоза в поисках нужного пакета. Спустя примерно 2,5 часа им удалось вернуть кольцо к его владельцу.

Представители службы отметили, что это далеко не первый случай за последние три года, когда они занимаются поисками потерянных обручальных колец среди мусора.