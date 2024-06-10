В Челнах ликвидировали почти 40 несанкционированных свалок

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Республика
10 июня 2024  10:58
Автор:
Эндже Гарафиева

В Набережных Челнах успешно завершился весенний санитарный двухмесячник. За это время были обнаружены 37 несанкционированных свалок, большая часть которых уже ликвидирована. Общий объем вывезенного мусора составил более 5 тысяч кубометров. 

«Отходы необходимо сдавать в предназначенные для этого места, потому что иначе город засоряется», – отметил первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев. 

За нарушения было составлено более 140 протоколов. Помимо борьбы с мусором, в санитарном двухмесячнике были проведены и другие важные работы: высажены 5,5 тысяч деревьев и кустарников, очищены 4,4 тысячи гектаров газонов, проведен ремонт детских площадок и скамеек. В уборке города приняли участие более 50 тысяч челнинцев.

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