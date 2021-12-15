 В Челнах медики спасли ребенка, проглотившего 40 магнитов-шариков
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В Челнах медики спасли ребенка, проглотившего 40 магнитов-шариков

Маленькому пациенту провели лечение и выписали из медцентра.

Республика
15 декабря 2021  08:51
Автор:
Ольга Ильина

В Набережных Челнах хирурги Камского детского медицинского центра достали из желудка ребенка 40 магнитных шариков. После проведенного лечения маленького челнинца выписали домой. Об этом сообщается в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Фото: © пресс-служба Минздрава РТ.

В этом году это уже второй случай, когда малыши глотают большое количество магнитов. Ранее была спасена девочка, проглотившая 13 магнитных шариков. Магниты соединились в кольцо прямо в желудочно-кишечном тракте ребенка.

Фото: © пресс-слуба Минздрава РТ.

Врачи напоминают, что, если подобное случилось, очень важно в первые же часы приехать в стационар, иначе потеря времени может грозить ребенку жизни. Чтобы предотвратить проглатывание инородных предметов, медики просят родителей быть максимально внимательными.

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В Челнах медики спасли ребенка, проглотившего 40 магнитов-шариков
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