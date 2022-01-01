В Челнах в новогоднюю ночь женщина пострадала от петарды, которая залетела к ней на балкон

В Набережных Челнах местная жительница пострадала от петарды, которая залетела к ней на балкон и выбила раму. Об этом сообщается в социальных сетях.

Петарда была запущена молодыми людьми во дворе жилого дома. Вероятно из-за несоблюдения техники безопасности пиротехника залетела на балкон и выбила шестиметровую оконную раму. В результате происшествия пострадала женщина, ее увезли в местную больницу скорой медицинской помощи.

«К нам попала петарда на балкон, я чудом осталась жива, меня увезли в 1:09 в БСМП... Осколки от стекла двери попали в глаза... Я отделалась глазом и правой рукой в порезах», — рассказала пострадавшая хозяйка квартиры.

Ранее «КВ» писали, что в травмпункты Набережных Челнов начали поступать пациенты после падений с тюбингов. Все обратившиеся получили ушибы и переломы.