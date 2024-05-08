В Челнах мигрант насильно заставлял девочку сесть к нему в авто

Следственный комитет России заинтересовался делом гражданина Узбекистана, который пытался украсть 12-летнюю жительницу Набережных Челнов.

Он заставлял ее сесть к нему в машину, но не смог довести дело до конца. По данным некоторых СМИ, в тот день он работал на стройке и сильно выпил.

За попытку совершить противоправные действия в отношении несовершеннолетней девочки на мигранта заведено уголовное дело. Провести расследование поручил Александр Бастрыкин – глава СК России.

Сейчас проводятся процессуальные проверки.