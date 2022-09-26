 В Челнах молодая пара украла из салона автобуса камеру
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В Челнах молодая пара украла из салона автобуса камеру

Момент кражи запечатлела другая камера, паре дали время вернуть украденное.

Республика
26 сентября 2022  08:24
Автор:
Ольга Ильина

Накануне утром челнинская пара похитила видеокамеру, которая была в салоне автобуса №22. Однако их лица запечатлела другая камера, поэтому кадры похищения выложили в соцсетях.

Молодой паре дали возможность самим вернуть видеокамеру, чтобы не заводить уголовное дело – ведь оборудование в общественном транспорте стоит немалых денег.

 «Обращаемся к молодым людям, которые запечатлены на видео. Верните камеру до 08.00 26 сентября по адресу Лермонтова,54. Во избежание уголовной ответственности, автобусы являются муниципальным имуществом!», - подчеркнули для злоумышленников.

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