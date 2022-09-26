В Челнах молодая пара украла из салона автобуса камеру

Накануне утром челнинская пара похитила видеокамеру, которая была в салоне автобуса №22. Однако их лица запечатлела другая камера, поэтому кадры похищения выложили в соцсетях.

Молодой паре дали возможность самим вернуть видеокамеру, чтобы не заводить уголовное дело – ведь оборудование в общественном транспорте стоит немалых денег.

«Обращаемся к молодым людям, которые запечатлены на видео. Верните камеру до 08.00 26 сентября по адресу Лермонтова,54. Во избежание уголовной ответственности, автобусы являются муниципальным имуществом!», - подчеркнули для злоумышленников.