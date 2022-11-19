 В Челнах мужчина едва не сгорел в квартире из-за непотушенной сигареты
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В Челнах мужчина едва не сгорел в квартире из-за непотушенной сигареты

Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Республика
19 ноября 2022  10:00
Автор:
Эдуард Салихов

Сообщение о пожаре в доме по улице Академика Королева в Набережных Челнах поступило накануне в 20.32. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В трехкомнатной квартире на 4-м этаже происходило горение мебели, вещей, натяжного потолка. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. 

В результате пожара пострадал 37-летний хозяин квартиры, которого госпитализировали с диагнозом: отравление 
продуктами горения. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Ранее «КВ» сообщали, что в Апастовском районе РТ при пожаре погибла 82-летняя женщина. На место происшествия выехали пожарные и обнаружили, что горит частный дом размером 56 кв. метров. Причина возгорания не уточняется.

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