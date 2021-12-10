В Челнах мужчина избил молотком до смерти бывшего сожителя своей женщины

В Татарстане житель Набережных Челнов подозревается в убийстве. По данным следствия, подозреваемый избивал потерпевшего молоктом и нанес ему несколько ранений. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

В Челнах 9 декабря в доме по улице Гайдара обнаружили тело 37-летнего мужчины с черепно-мозговой травмой. Следователи возбудили уголовное дело.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который признался в убийстве.

Следственные органы установили, что пьяный потерпевший пришел к бывшей сожительнице, чтобы занять денег. В это же время вернулся домой нынешний сожитель женщины – подозреваемый, также пьяный. Из-за ревности он избил потерпевшего молотком и нанес ему несколько ранений, а сожительницу и ее сына под угрозой расправы увел из дома. На утро женщина и обнаружила, что потерпевший скончался.

Расследование уголовного дела продолжается.