В Челнах мужчина с отверткой напал на прохожую

В Набережных Челнах мужчина с отверткой напал на прохожую чтобы отобрать сумку. Об этом сообщают «Челнинские известия».

По материалам дела, нападавший пытался отобрать сумку у своей жертвы. Чтобы припугнуть женщину, он пригрозил ей отверткой. Но жертва не отпускала сумку. Тогда грабитель начал бить ее в живот. Женщина закрыла область живота рукой из-за чего получила 15 ударов в руку и плечо.

Мужчине все же удалось отобрать сумку, у нее оторвались ручки. В сумке были документы, косметика, ключи. Сумма ущерба составила 8 400 рублей.

Злоумышленник полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что житель Казани украл из ларька 38 пачек сигарет, энергетики и воду. Общий ущерб оценивается в 6,5 тыс. рублей.