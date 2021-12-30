 Челнинец через суд пытался взыскать с бывшей супруги деньги, потраченные на детей
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Челнинец через суд пытался взыскать с бывшей супруги деньги, потраченные на детей

Мужчина подал на свою бывшую жену в суд, но закон встал на сторону женщины.

Республика
30 декабря 2021  10:43
Автор:
Николай Лукоянов

В Набережных Челнах суд рассматривал необычное дело о взыскании мужчиной денег у бывшей супруги. На момент, когда они еще были вместе, мужчина перевел на карту 264 тысячи рублей, сообщают «Челнинские известия».

Всего в период с 2019 по 2021 год мужчина сделал 65 платежей на банковский счет. После развода мужчина потребовал компенсировать потраченное у экс-супруги через суд, но закон встал на сторону женщины. Она не должна будет выплачивать эту сумму бывшему мужу.

Мало того, женщина уверяет, что все деньги, которые были переведены мужчиной «от чистого сердца», были потрачены на нужды их совместных детей.

 

 

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