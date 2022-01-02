 В Челнах мужчина хватал за одежду и тряс мальчика за подножку на катке
news_header_top_970_100

В Челнах мужчина хватал за одежду и тряс мальчика за подножку на катке

Видео попало в социальные сети. 

Истории
2 января 2022  15:42
Автор:
Эдуард Салихов

В Набережных Челнах мужчина на школьном катке разговаривал с мальчиком на повышенных тонах, хватал его за одежду и тряс. По словам снимающего причиной конфликта стало то, что мальчик поставил подножку сыну мужчины. Видео попало в социальные сети. 

На записи слышно как мужчина говорит ребенку: «Я видел твои глаза из окна! Ты вообще дурак, что ли?! Ты жить нормально не можешь!». 

Однако в комментариях под роликом многие пользователи встали на сторону отца. 

«Зато объяснил доходчиво, что на катке такое делать нельзя», «Ну поорал просто, еще не известно, как этот мальчик мог покалечить его сына», «Все правильно сделал», — пишут пользователи.

Новости
В Челнах мужчина хватал за одежду и тряс мальчика за подножку на катке
Сегодня открылось авиасообщение между Казанью и Курском
За сутки в травматологию БСМП Набережных Челнов доставили 31 человека
В центре Казани нетрезвый таксист врезался в забор
В Казани затопило жилой дом из-за прорыва трубы
В Татарстане за 1 января произошло 14 пожаров
«Ак Барс» отправится в дальневосточный выезд без Зарипова и Бобкова
В Татарстане после лобового столкновения легковой автомобиль вылетел с трассы