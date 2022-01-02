В Челнах мужчина хватал за одежду и тряс мальчика за подножку на катке

В Набережных Челнах мужчина на школьном катке разговаривал с мальчиком на повышенных тонах, хватал его за одежду и тряс. По словам снимающего причиной конфликта стало то, что мальчик поставил подножку сыну мужчины. Видео попало в социальные сети.

На записи слышно как мужчина говорит ребенку: «Я видел твои глаза из окна! Ты вообще дурак, что ли?! Ты жить нормально не можешь!».

Однако в комментариях под роликом многие пользователи встали на сторону отца.

«Зато объяснил доходчиво, что на катке такое делать нельзя», «Ну поорал просто, еще не известно, как этот мальчик мог покалечить его сына», «Все правильно сделал», — пишут пользователи.