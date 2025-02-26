В Челнах на 104-м году жизни скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны

25 февраля в Набережных Челнах ушел из жизни старейший ветеран Великой Отечественной войны Иван Николаевич Канидиев. Ему было 103 года. До 80-летия Великой Победы, праздника, который он особенно любил, Иван Николаевич не дожил всего два месяца.

Иван Канидиев неоднократно становился героем публикаций местных СМИ. Он поражал окружающих своей отменной памятью, чувством юмора и жизнерадостностью. В одном из интервью ветеран раскрыл секреты своего долголетия. На вопрос о том, о чем он жалеет, Иван Николаевич ответил: «Жалею, что время слишком быстро прошло. Моя радость – это 9 внуков и 8 правнуков. Один внук даже мой тезка. Говорю им: жизнь становится лучше, если ни на кого не обижаться и хорошо работать».

Иван Николаевич родился в селе Старые Ерыклы Тукаевского района. Он успел окончить семь классов, но из-за большой семьи (у него было девять братьев и сестер) ему пришлось рано начать работать, помогая родителям. Юношу взяли помощником главного агронома.

В 1940 году 19-летнего Ивана Канидиева призвали в ряды Советской Армии. Когда началась война, его направили на Ладогу, где он вел наблюдение за действиями немецкой авиации и передавал командованию сведения о приближении вражеских самолетов. В 1943 году Иван Николаевич получил ранение на минном поле. После выздоровления он снова отправился на фронт. В одном из боев он попал под жестокий обстрел и получил второе ранение — разрывной пулей в руку. Врачи смогли сохранить конечность, но она так и не сгибалась. В сентябре 1945 года Иван Канидиев был комиссован.

После войны Иван Николаевич долгие годы работал в семеноводческих хозяйствах Заинского района, а с 1959 года — в деревне Иштеряково Тукаевского района. В 1970 году он устроился в СМУ-3 «КамГЭСэнергостроя», где занимался снабжением кранового хозяйства. Там он проработал до 1986 года.

Проводы в последний путь Ивана Николаевича Канидиева состоятся 28 февраля. Похоронят ветерана в его родном селе Старые Ерыклы Тукаевского района.

По материалам «Челнинских Известий»