В Челнах на карантин закрыто 11 классов

В Набережных Челнах на карантин закрыто 11 классов в семи школах города. За прошлую неделю ОРВИ выявлена почти у восьми тысяч человек, шесть тысяч из которых — дети. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник территориального отделения Роспотребнадзора Ильгизар Бариев.

«Мы незначительно выше эпидемиологического порога, однако по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 25%», — отметил Бариев.

Главный санитарный врач уверен, что уменьшению заболеваемости помогает дезинфекция в образовательных учреждениях. Так, в прошлую субботу в челнинских школах провели «санитарные субботы».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в сентябре до учебы не были допущены пять тысяч татарстанских школьников из-за симптомов ОРВИ.