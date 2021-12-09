 В Челнах на карантин закрыто 11 классов
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В Челнах на карантин закрыто 11 классов

За прошлую неделю ОРВИ выявлена почти у восьми тысяч человек, шесть тысяч из которых — дети.

Истории
9 декабря 2021  16:10
Автор:
Эдуард Салихов

В Набережных Челнах на карантин закрыто 11 классов в семи школах города. За прошлую неделю ОРВИ выявлена почти у восьми тысяч человек, шесть тысяч из которых — дети. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник территориального отделения Роспотребнадзора Ильгизар Бариев.

«Мы незначительно выше эпидемиологического порога, однако по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 25%», — отметил Бариев.

Главный санитарный врач уверен, что уменьшению заболеваемости помогает дезинфекция в образовательных учреждениях. Так, в прошлую субботу в челнинских школах провели «санитарные субботы». 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в сентябре до учебы не были допущены пять тысяч татарстанских школьников из-за симптомов ОРВИ.

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