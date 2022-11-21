В Челнах на поддержку детей мобилизованных выделили более 87 млн рублей

За два месяца на обязательства по поддержке детей военнослужащих, которые взяла на себя администрация Набережных Челнов, было выделено более 87 млн рублей. Об этом стало известно во время «делового понедельника» в мэрии города.

«969 семей военнослужащих взяты на учёт. Каждая семья находится в зоне внимания. На связи с ними главы районов, решая бытовые и организационные вопросы. Эта работа важна для духа бойцов», - подчеркнул замруководителя исполкома Рамиль Халимов.

Напомним, дети мобилизованных бесплатно посещают детские сады, кружки и секции в муниципальных учреждениях, спектакли, а также имеют двухразовое горячее питание в школах и многое другое.