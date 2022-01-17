В Челнах на ремонт Ледового дворца потратят 72 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Наиль Магдеев.

«Сегодня системы работают, никаких опасений нет. Но все было построено два десятилетия назад», — отметил мэр.

Магдеев добавил, что безопасность спортсменов и зрителей — прежде всего.

«Все нужно сделать по самым современным меркам», — сказал градоначальник.

Работы по капремонту спортивного объекта совместят с плановыми, проведут их по завершению сезона.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на ремонт столовых в девяти школах Набережных Челнов потратят 143 млн рублей.