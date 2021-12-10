В Челнах начнутся проверки по не отстраненным от работы сотрудникам без прививок

В Набережных Челнах Роспотребнадзор продолжает проверять предприятия по количеству сотрудников, которые привились вакциной от COVID-19. Об этом пишут «Челнинские известия».

По данным ведомства, недостаточное количество привитых наблюдается в малом и среднем бизнесе. Также мало вакцинированных среди студентов, офисных сотрудников, работников сферы услуг и торговли, рассказал на пресс-конференции главный санитарный врач Ильгизяр Бариев.

По этим группам будет продолжаться работа. Более того, предприятия с не отстраненными от работы не привитыми сотрудниками будут штрафовать, отметил глава челнинского Роспотребнадзора.