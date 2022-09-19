 В Челнах нашли неизвестных, повредивших стекло в подземном переходе
news_header_top_970_100

В Челнах нашли неизвестных, повредивших стекло в подземном переходе

Вандалами оказались подростки 14 лет.

Республика
19 сентября 2022  19:28
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах установили личности нарушителей, повредивших стекло в подземном переходе рядом с остановкой транспорта «6 комплекс». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии автограда. 

Вандалами оказались 14-летние подростки. В два часа ночи один из них выстрелил из пистолета в стекло. 

Сумма ущерба составила 54 тыс. рублей. Эту сумму взыскают с родителей. 

В настоящее время оградительное стекло восстановлено работниками МУП ПАД.

Ранее «КВ» сообщали, что в Набережных Челнах неизвестные повредили стекло в подземном переходе рядом с остановкой транспорта.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова