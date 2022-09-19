В Челнах нашли неизвестных, повредивших стекло в подземном переходе

В Набережных Челнах установили личности нарушителей, повредивших стекло в подземном переходе рядом с остановкой транспорта «6 комплекс». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии автограда.

Вандалами оказались 14-летние подростки. В два часа ночи один из них выстрелил из пистолета в стекло.

Сумма ущерба составила 54 тыс. рублей. Эту сумму взыскают с родителей.

В настоящее время оградительное стекло восстановлено работниками МУП ПАД.

Ранее «КВ» сообщали, что в Набережных Челнах неизвестные повредили стекло в подземном переходе рядом с остановкой транспорта.