 В Челнах нашли школьный туалет, претендующий на «лавры Доместоса»
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В Челнах нашли школьный туалет, претендующий на «лавры Доместоса»

Городской исполком заявил, что в помещении проводится ремонт.

Республика
21 декабря 2021  09:12
Автор:
Николай Лукоянов

В соцсетях появилось видео мужчкого туалета в школе №44, который находится в таком плохом состоянии, что пользователи дали ему звание «лавров Доместоса», сообщают «Челнинские известия».

Такой туалет был найден не случайно. Топовая компания, производящая чистящие средства, объявила конкурс на худший санузел, пообещав сделать победителю санузел за свой счет. И вот главный претендент на помощь от компании-производителя найден.

В городском исполкоме сообщили, что школьные туалеты так неприглядны потому, что в помещении проводится ремонт.

«До конца недели планируется завершить ремонт перегородок и замену унитазов», — сообщили в городской администрации.

 

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