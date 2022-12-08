 В Челнах несколько депутатов Горсовета заболели ОРВИ и COVID-19
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В Челнах несколько депутатов Горсовета заболели ОРВИ и COVID-19

На заседании Совета присутствовали 27 депутатов из 44.

Республика
8 декабря 2022  13:53
Автор:
Эдуард Салихов

В Челнах несколько депутатов Горсовета заболели ОРВИ и COVID-19. На 18-м заседании городского Совета IV созыва присутствовали 27 депутатов из 44. 

«Достаточно много наших коллег болеет ОРВИ и коронавирусом. Напоминаю: и та, и другая болезнь никуда не ушли. <...> Необходимо проводить вакцинацию и другие профилактические меры соблюдать», — отметил мэр автограда Наиль Магдеев. 

Напомним, за прошедшие сутки в Татарстане коронавирусом 85 человек. 35 человек госпитализировали.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что более 1,4 млн жителей Татарстана не прошли ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции. В РТ имеется достаточный запас вакцины и для вакцинации детей.

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