В Челнах несколько депутатов Горсовета заболели ОРВИ и COVID-19. На 18-м заседании городского Совета IV созыва присутствовали 27 депутатов из 44.

«Достаточно много наших коллег болеет ОРВИ и коронавирусом. Напоминаю: и та, и другая болезнь никуда не ушли. <...> Необходимо проводить вакцинацию и другие профилактические меры соблюдать», — отметил мэр автограда Наиль Магдеев.

Напомним, за прошедшие сутки в Татарстане коронавирусом 85 человек. 35 человек госпитализировали.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что более 1,4 млн жителей Татарстана не прошли ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции. В РТ имеется достаточный запас вакцины и для вакцинации детей.