 В Челнах обнаружили тело 35-летнего рабочего в подвале строящейся школы
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В Челнах обнаружили тело 35-летнего рабочего в подвале строящейся школы

Причина смерти неизвестна.

Республика
21 июня 2023  16:25
Автор:
Валерий Саидов

В Набережных Челнах, в подвале одной из строящихся школ по ул. Раскольникова нашли тело 35-летнего рабочего. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Сообщение о пропаже мужчины поступило сегодня, 21 июня, в 7:00. Первыми о гибели узнали коллеги погибшего. 

«На теле не обнаружено признаков насильственной смерти, давность кончины – примерно 8-10 часов», – отметили в издании.

Причина станет известна позднее после установления точного диагноза патологоаната.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане нашли тело 68-летнего рыбака, пропавшего накануне вечером. Тело мужчины передали в правоохранительные органы.

 

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