В Челнах около частной школы установили бронзовый памятник Иосифу Сталину

Около частной школы в 25 комплексе Набережных Челнов завершается монтаж скульптуры Иосифа Сталина. Местные жители уже делают снимки, передают «Челнинские известия».

«Официальное открытие скульптуры мы планируем провести весной, когда на улице потеплеет», - пояснил директор школы Максим Евтешин.

Тогда же подробнее расскажут и о самой скульптуре, и о ее авторе. Сейчас лишь объяснили, почему памятник поставили именно Сталину.

«Считаем, что Иосиф Виссарионович стал локомотивом в индустриализации страны, он достойно вывел ее из Великой Отечественной войны, в кратчайшие сроки восстановил народное хозяйство. Все эти достижения были бы невозможны без планомерного и всестороннего развития образовательной системы в СССР, толчок которому дал Сталин», - сказал Евтешин.

О массовых репрессиях во время сталинской эпохи Евтешин ничего не сказал, подчеркнули «Челнинские известия».

Ранее «КВ» сообщали, что в Нурлате открыли первый в Татарстане памятник мира и доброты в виде одуванчика, состоящего из отпечатков ладоней. Автор идеи — скульптор, художник и президент Международной Академии Доброты Григорий Потоцкий. Он установил более 190 памятников в 50 странах мира для укрепления имиджа России за границей.