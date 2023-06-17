 В Челнах отремонтируют смотровую площадку на площади «Азатлык»
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В Челнах отремонтируют смотровую площадку на площади «Азатлык»

Заявки на участие в тендере принимаются до 26 июня.

Республика
17 июня 2023  11:13
Автор:
Валерий Саидов

В Набережных Челнах смотровая площадка на площади «Азатлык» будет отремонтирована за 2,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

В ходе ремонта заменят все кабели и светильники из-за негодности и периодического возникновения короткого замыкания. 

«МУП «Парк культуры и отдыха» выделят необходимые средства на полный ремонт световой площадки. Данное решение принято нами из-за необходимости замены всего освещения», – отметил директор компании Илья Черкашин.

В документе на сайте госзакупок также отмечено, что аукцион пройдет 26 июня.

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах Автозаводской проспект отремонтируют за 100 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 21 июня.

 

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