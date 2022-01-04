В Челнах пара пришла в гости к приятелю и нашла его мертвым

В квартире жилого дома 24-го комплекса Набережных Челнов нашли труп мужчины. Причина смерти неизвестна, сообщают «Челнинские известия».

Мужчину нашли его же приятели – мужчина и женщина, которые пришли к нему в гости. Они вызвали «скорую» и полицию. По их словам, когда они пришли, входная дверь была открыта – это их насторожило. А войдя в квартиру, они увидели своего приятеля лежащим на полу.

При осмотре тела медики отметили, что на теле отсутствуют следы, указывающие на криминальную смерть. Судя по всему, умер мужчина более суток назад. Причину смерти судмедэксперты назовут после вскрытия.