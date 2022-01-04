 В Челнах пара пришла в гости к приятелю и нашла его мертвым
news_header_top_970_100

В Челнах пара пришла в гости к приятелю и нашла его мертвым

Причина смерти мужчины пока неизвестна.

Республика
4 января 2022  16:20
Автор:
Ольга Ильина

В квартире жилого дома 24-го комплекса Набережных Челнов нашли труп мужчины. Причина смерти неизвестна, сообщают «Челнинские известия».

Мужчину нашли его же приятели – мужчина и женщина, которые пришли к нему в гости. Они вызвали «скорую» и полицию. По их словам, когда они пришли, входная дверь была открыта – это их насторожило. А войдя в квартиру, они увидели своего приятеля лежащим на полу.

При осмотре тела медики отметили, что на теле отсутствуют следы, указывающие на криминальную смерть. Судя по всему, умер мужчина более суток назад. Причину смерти судмедэксперты назовут после вскрытия.

Новости
Лыжный забег в казанском лесопарке Лебяжье перенесен на 8 января из-за морозов
Под Нижнекамском произошло смертельное ДТП с участием трех машин
В Челнах умерла женщина, в сердце которой вонзили нож
В Челнах пара пришла в гости к приятелю и нашла его мертвым
В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу состоится татарский молодежный концерт
МЧС предупредило о тумане с видимостью 500 метров и менее
В Татарстане еще семь человек стали жертвой коронавируса
Для реставрируемого храма в Верхнеуслонском районе РТ приобрели колокола