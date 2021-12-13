В Челнах перед Новым годом проверят организацию QR-режима в крупных ТЦ

В Набережных Челнах перед Новым годом проверят организацию QR-режима в крупных ТЦ. Об этом сообщают «Челнинские известия».

На этой неделе в автограде пройдет заседание оперштаба при участии мэра Наиля Магдеева. На нем заслушают руководителей крупных ТЦ и предприятий торговли о том, как они организуют проверку QR-кодов, когда наплыв посетителей увеличится.

«Нам нужно понять - собираются ли они увеличить количество проверяющих QR-коды на входе. Это должен быть не один, а несколько человек. Соответственно, к этому они должны быть технически готовы<...>», — заявил мэр города.

Напомним, что в Татарстане с 11 октября запрещено посещать рестораны, кафе, ТЦ, кинотеатры и другие общественные места без QR-кода о вакцинации. Добавим, что с 22 ноября QR-код о вакцинации или медотводе стал обязательным для проезда в общественном транспорте республики.