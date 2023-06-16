В Челнах певица Zivert выступит в феврале 2024-го

Стала известна новая дата концерта известной певицы Zivert в Набережных Челнах – его перенесли на 2 февраля 2024 года. Об этом сообщили на официальной странице мероприятия в социальных сетях.

После предыдущего переноса концерт должен был состояться 26 мая 2023-го. В общей сложности, концерт Zivert переносят с осени 2021-го. Причина переносов неизвестна.

«Известна дата нашей встречи! Мы согласовали новую дату концерта Zivert в Набережных Челнах — это 2 февраля 2024 года! Увидимся уже очень скоро! Все ранее приобретенные билеты действительны, обменивать их не нужно», — сообщается на странице мероприятия.