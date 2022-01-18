В Челнах планируют построить четыре дома по социальной ипотеке

В Набережных Челнах в 2022 году планируют построить четыре дома по социальной ипотеке, сообщил замруководителя исполкома Ильмир Исхаков на аппаратном совещании.

Всего в 2022 году будет построено 330 тыс. квадратных метров жилья, в то время как в 2021 году в Челнах появилось 322,6 тыс. квадратных метров жилья. Два дома общей площадью 45,7 тыс. квадратов было построено по программе соципотеки.

«Построенные по соципотеке два многоквартирных дома в 69 микрорайоне, позволили улучшить условия 823 семьям — работникам бюджетной сферы, молодым семьям», – рассказал Исхоков.

По его словам, очередность по программе ипотеки составляет 954 семьи.