В Челнах после погони с перестрелкой задержали пьяного водителя

На минувшей неделе в Челнах произошла резонансная операция по задержанию пьяного водителя автомобиля Mercedes-Benz. Инспекторы ДПС обратили внимание на странное маневрирование машины и потребовали остановиться. Однако водитель проигнорировал сигнал и попытался скрыться, увеличив скорость.

В ходе преследования он нарушал правила дорожного движения: проезжал на красный свет и выезжал на встречную полосу, создавая опасные ситуации для других участников движения. Полицейские были вынуждены применить оружие, сделав предупредительные выстрелы, а затем поразив колеса автомобиля.

Задержанным оказался 30-летний житель Муслюмовского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения — алкотестер показал 0,729 мг/л алкоголя. В отношении него составлено 16 административных протоколов, включая управление в нетрезвом виде и другие серьезные нарушения.