 В Челнах предложили построить речной порт для пассажирских судов
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В Челнах предложили построить речной порт для пассажирских судов

Разработчики нового генплана заложили объекты в план развития города.

Республика
2 декабря 2022  08:24
Автор:
Ольга Ильина

Во время публичных слушаний проекта генплана Набережных Челнов до 2043 года проектировщики озвучили несколько решений для развития города как центра Камской агломерации.

С учетом увеличения численности населения в ближайшие 20 лет в городе нужно построить 16 новых школ, 34 детсада, аквапарк, политехнический университет, большой концертный и выставочный залы, а также крематорий. Более того, нужно построить 4,5 млн «квадратов» жилья, чтобы уровень обеспеченности на одного жителя к 2030 году достиг 32-35 «квадратов», передают «Челнинские известия».

Разработчики генплана предложили вынести грузовой речной порт в зону нижнего бьефа, а на его месте построить речной порт для пассажирских судов. Также городу нужно два ж/д транспортно-пересадочных узла, и есть необходимость развивать электротранспорт.

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В Челнах предложили построить речной порт для пассажирских судов