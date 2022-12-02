В Челнах предложили построить речной порт для пассажирских судов

Во время публичных слушаний проекта генплана Набережных Челнов до 2043 года проектировщики озвучили несколько решений для развития города как центра Камской агломерации.

С учетом увеличения численности населения в ближайшие 20 лет в городе нужно построить 16 новых школ, 34 детсада, аквапарк, политехнический университет, большой концертный и выставочный залы, а также крематорий. Более того, нужно построить 4,5 млн «квадратов» жилья, чтобы уровень обеспеченности на одного жителя к 2030 году достиг 32-35 «квадратов», передают «Челнинские известия».

Разработчики генплана предложили вынести грузовой речной порт в зону нижнего бьефа, а на его месте построить речной порт для пассажирских судов. Также городу нужно два ж/д транспортно-пересадочных узла, и есть необходимость развивать электротранспорт.