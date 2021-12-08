 В Челнах проезд в общественном транспорте с нового года будет стоить 27 рублей
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В Челнах проезд в общественном транспорте с нового года будет стоить 27 рублей

На данный момент проезд в общественном транспорте Автограда стоит 25 рублей.

Республика
8 декабря 2021  14:14
Автор:
Ольга Ильина

С нового года в Набережных Челнах проезд в общественном транспорте будет стоит 27 рублей, для льготников – 20,2 рубля. Изменение тарифа должно согласоваться правлением Госкомитета Татарстана сегодня. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Исполком подавал заявку от имени транспортных компаний на повышение тарифа до 35 рублей наличными и 30 рублей картой. Однако обращение одобрили частично.

Тем не менее, по мнению перевозчиков, экономическую ситуацию подорожание на 2 рубля (сейчас проезд в Челнах стоит 25 рублей) сильно не изменит.

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В Челнах проезд в общественном транспорте с нового года будет стоить 27 рублей
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