В Челнах проезд в общественном транспорте с нового года будет стоить 27 рублей

С нового года в Набережных Челнах проезд в общественном транспорте будет стоит 27 рублей, для льготников – 20,2 рубля. Изменение тарифа должно согласоваться правлением Госкомитета Татарстана сегодня. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Исполком подавал заявку от имени транспортных компаний на повышение тарифа до 35 рублей наличными и 30 рублей картой. Однако обращение одобрили частично.

Тем не менее, по мнению перевозчиков, экономическую ситуацию подорожание на 2 рубля (сейчас проезд в Челнах стоит 25 рублей) сильно не изменит.