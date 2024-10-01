В Челнах прокуратура вступилась за ребенка, покусанного бездомной собакой

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Республика
1 октября 2024  12:07
Автор:
Эндже Гарафиева

Прокуратура Набережных Челнов требует от городского исполкома выплатить компенсацию морального вреда 14-летнему подростку, пострадавшему от нападения бродячего животного.

Инцидент произошел летом на улице Прибрежной. На мальчика напала бездомная собака, в результате чего он получил травмы.

В надзорном ведомстве напомнили, что ответственность за отлов безнадзорных животных лежит на органах местного самоуправления. В связи с этим прокурор города обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с исполкома города Набережные Челны в пользу пострадавшего подростка.

В настоящее время иск находится на рассмотрении суда.

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