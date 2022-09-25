 В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
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В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине

Мэрия автограда выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Республика
25 сентября 2022  15:43
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах простились с сержантом Радиком Салиховым и ефрейтором Русланом Газизовым. Они погибли в спецоперации на Украине. Об этом сообщает мэрия автограда. 

Радик Салихов родился в Челнах 8 декабря 1979 года. Учился на столяра-плотника. С 1997 по 2000 годы служил в Вооруженных силах РФ. За свои заслуги был награжден орденом Мужества. 

Руслан Газизов родился в Брежневе 20 октября 1987 года. Учился в профучилище № 57 в автограде на столяра. В 2008-2008 годах служил в армии и получил звание ефрейтора. У него остались сын и дочь. 

Мэрия Челнов выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших.

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