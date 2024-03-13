В Челнах расследуют серию автомобильных краж и угонов

К правоохранителям Набережных Челнов обратились пять граждан с заявлениями о краже машин с парковки. Интересно, что три автомобиля мошенники даже не поленились откопать из снега перед угоном.

Так как авто было в неисправном состоянии, воры с помощью троса выдернули машины из-под сугроба и увезли в другой регион, чтобы сдать их в пункт приёма металла.

Патрулируя челнинские улицы, экипаж обратил внимание на подозрительные манипуляции с авто – человек разобрал приборную панель, заменил разряженный аккумулятор на рабочий и пытался запустить двигатель автомобиля.

По требованию полицейских мужчина не смог предъявить документы ни на то, ни на другое транспортное средство и был задержан.

Выяснилось, что это ранее судимый 36-летний мужчина. Он сам признался еще в трёх кражах. Ему помогал 25-летний брат.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Угон» и «Кража», сообщили в МВД по РТ.