В Челнах ребенок получил травмы из-за сорвавшихся качелей

В городском парке поселка ЗЯБ в Набережных Челнах произошел инцидент, в результате которого пострадал ребенок. Во время катания на качелях металлический поручень оторвался от петли, и мальчик упал на землю. К счастью, он отделался ссадинами и ушибами. Об этом в соцсетях сообщила мама пострадавшего.

Видео инцидента, опубликованное в городском сообществе, вызвало бурную реакцию пользователей. На кадрах видно, как ребенок раскачивается на качелях с большой амплитудой, после чего и происходит падение.

В мэрии провели проверку, изучив записи с камер видеонаблюдения. В администрации города пришли к выводу, что подросток намеренно раскачивал качели до критического уровня, что и привело к поломке.